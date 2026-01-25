Levante torna a Sanremo 2026 con Sei tu, una ballata che racconta le sensazioni fisiche dell’innamoramento e la difficoltà di dare voce ai sentimenti. In diverse interviste, alla cantautrice siciliana è stato chiesto se, in caso di vittoria al Festival, parteciperebbe all ’Eurovision nonostante il clima politico attuale. La sua risposta è stata negativa: Levante ha spiegato che la presenza di Israele la porterebbe a rinunciare. Il motivo, che ha spiegato in un’intervista ad Adnkronos, è la partecipazione di Israele, ammessa nuovamente in gara dalla European Broadcasting Union. “È una manifestazione molto più politicizzata di quanto si pensi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Levante: “Se vinco Sanremo rifiuto Eurovision per Israele: non mi sentirei a mio agio”

Levante, la scelta forte sull’Eurovision: ‘Se vinco Sanremo non partecipo’Levante torna all’Ariston per la terza volta, dopo le partecipazioni del 2020 e del 2023.

Levante parla di Sanremo: «Se vincessi il Festival non parteciperei all’Eurovision»A meno di un mese dall’inizio del Festival di Sanremo, Levante ha dichiarato che, in caso di vittoria, non avrebbe intenzione di partecipare all’Eurovision Song Contest di Vienna.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Levante: Sanremo? Se vinco non andrò all'Eurovision per protesta. Oggi sono più felice grazie a mia figlia; Sanremo 2026, il ritorno di Levante: Non lo vinco. Ma dico no all’Eurovision; Levante, terza volta a Sanremo con Sei tu: Una canzone adatta a me e al festival; Chi vince Sanremo 2026? Io punto su….

Levante parla di Sanremo: «Se vincessi il Festival non parteciperei all’Eurovision»A poco meno di un mese dall’inizio della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, ... msn.com

Levante: Se vincessi Sanremo, non andrei a EurovisionLa vittoria del Festival di Sanremo, ormai si sa, comporta automaticamente l'invito all' Eurovision Song Contest. Per alcuni artisti, però, è più un onere che un onore. Levante per esempio ha fatto ... rockol.it

Levante tvb ma dubito che ci sia il rischio - facebook.com facebook

Il Real vince col Mbappè e Asencio scongelano il Bernabeu contro il Levante #RealMadridLevante #LaLiga #DAZN x.com