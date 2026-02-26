Seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Questa sera abbiamo ascoltato la prima metà delle canzoni in gara. Di seguito tutti i voti di TPI ai cantanti, ospiti, conduttori e personaggi di oggi. Patty Pravo 7,5 – Tocca alla divina Patty aprire con la sua grazia da splendida 77enne la seconda serata. Se in questo Festival i veri Big si contano sulle dita di una mano, lei è la vera diva. Con la sua voce una delle ultime grandi signore della musica italiana nobilita un brano intenso firmato Giovanni Caccamo, da recitare quasi più che da cantare. LDA & Aka7even 6,5 – Si divertono, si vogliono bene e si vede, hanno talento. Che volete di più? Ritmi latineggianti in salsa partenopea, Vesuvio e reggaeton. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, le pagelle della seconda serata del Festival

Leggi anche: Sanremo 2026, le pagelle della prima serata del Festival

Leggi anche: Sanremo 2026, le pagelle degli abiti della prima serata del Festival

Sanremo 2026, le pagelle dei brani dei big in anteprima

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle della prima serata: Patty Pravo piena di grazia, applausi per Fedez e Masini; Sanremo 2026, pagelle della prima serata Festival: immenso Fulminacci; Sanremo 2026, le pagelle della prima serata; Le pagelle di tutte le canzoni di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, le pagelle della seconda serata. Levante resta a metà (6), Chiello pop da spiaggia (5), J-Ax diverte al saloon (6)Dopo il debutto di martedì sera, Carlo Conti e Laura Pausini tornano sul palco dell'Ariston per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026: al loro fianco, come co-conduttori, ... corriereadriatico.it

Sanremo 2026, le pagelle della seconda serata. Patty Pravo teatro e musica (8), LDA e Aka7Even gasatissimi (5,5), Nigiotti vola (7,5)Dopo il debutto di martedì sera, Carlo Conti e Laura Pausini tornano sul palco dell'Ariston per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026: al loro fianco, come co-conduttori, ... ilgazzettino.it

Sanremo, le pagelle della seconda serata x.com

Sanremo 2026, la seconda serata: le nostre pagelle in diretta - facebook.com facebook