sanremo 2026 le pagelle della seconda serata del festival

Seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Questa sera abbiamo ascoltato la prima metà delle canzoni in gara. Di seguito tutti i voti di TPI ai cantanti, ospiti, conduttori e personaggi di oggi. Patty Pravo 7,5 – Tocca alla divina Patty aprire con la sua grazia da splendida 77enne la seconda serata. Se in questo Festival i veri Big si contano sulle dita di una mano, lei è la vera diva. Con la sua voce una delle ultime grandi signore della musica italiana nobilita un brano intenso firmato Giovanni Caccamo, da recitare quasi più che da cantare. LDA & Aka7even 6,5 – Si divertono, si vogliono bene e si vede, hanno talento. Che volete di più? Ritmi latineggianti in salsa partenopea, Vesuvio e reggaeton. 🔗 Leggi su Tpi.it

