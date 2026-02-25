Sanremo 2026 le pagelle della prima serata del Festival

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 si è aperta con entusiasmo, dopo che un problema tecnico ha causato un ritardo di venti minuti. Gli artisti hanno eseguito le loro canzoni davanti a un pubblico affollato, mentre il conduttore ha affrontato con spontaneità alcune imprecisioni. La serata ha mostrato un palco ricco di colori e energia, offrendo spunti interessanti per le prossime esibizioni. Ora si attendono le prossime performance sul palco dell’Ariston.

© Tpi.it - Sanremo 2026, le pagelle della prima serata del Festival

. Inizia ufficialmente il Festival di Sanremo 2026. Questa sera abbiamo ascoltato per la prima volta tutte e 30 le canzoni in gara. Alla conduzione per il secondo anno consecutivo Carlo Conti, accompagnato in tutte le serate da Laura Pausini. Di seguito tutti i voti di TPI ai cantanti, ospiti, conduttori e personaggi di oggi. La signora Pratesi Ditonellapiaga 7,5 – Le ballerine, un ritornello che entra in testa sin dal primo ascolto, un’ottima regia televisiva. Una esibizione impeccabile e che dà subito la scossa, alla X Factor, per un brano che può puntare al podio e che certamente ascolteremo in radio almeno fino all’estate. 🔗 Leggi su Tpi.it Sanremo 2026, si parte: quale sarà lo share della prima serata del Festival? Le quoteIl Festival di Sanremo 2026 inizia martedì 24 febbraio, attirando l'attenzione del pubblico e dei media. SANREMO 2026: CAN YAMAN CO-CONDUTTORE DELLA PRIMA SERATA DEL FESTIVALQuesta mattina è stata annunciata la presenza di Can Yaman come co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2026. Sanremo 2026, le pagelle dei brani dei big in anteprima Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Pagelle prove Sanremo 2026: Fedez-Masini puntano al podio, Sal Da Vinci conquista tutti; Sanremo 2026, le pagelle delle prove: psicosi Sal Da Vinci (7), J-Ax da circo (8), Fedez e Masini male assortiti (5), Renga affaticato (4); Sanremo 2026, le pagelle dopo la prova generale: Serena Brancale incendia l'Ariston, Ditonellapiaga inarrestabile e Sal Da Vinci spettina il Festival; Sanremo 2026, le pagelle delle canzoni dopo la prova generale. Sanremo 2026, le pagelle e i voti della prima serata: si parte forte con Ditonellapiaga e SayfQueste sono le pagelle della prima serata della 76a edizione Festival di Sanremo, dove si ascoltano tutte e 30 le canzoni, da Fedez e Masini a Ditonellapiaga ... fanpage.it Sanremo 2026: le pagelle della prima serataLa prima serata del Festival di Sanremo 2026 si è aperta con un omaggio a Pippo Baudo, conduttore di 13 edizioni della manifestazione (un record assoluto), scomparso lo scorso anno: a lui Carlo Conti ... rockol.it Sanremo 2026, la prima serata: Can Yaman, Laura Pausini e l’esibizione dei 30 Big. Le nostre pagelle in diretta - facebook.com facebook Sanremo 2026, le pagelle in diretta: per noi c'è già un tormentone x.com