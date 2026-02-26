Chi canta stasera a Sanremo | il programma di oggi Shayk e Ubaldo Pantani sul palco Pausini con l’Antoniano

Stasera a Sanremo, il festival prosegue con artisti e ospiti che si alternano sul palco. La serata vede la partecipazione di figure di spicco, tra musica e intrattenimento, mentre il pubblico segue con attenzione gli eventi in programma. La scena si anima con esibizioni e momenti di spettacolo, mantenendo vivo l’interesse verso questa edizione del festival.

Sanremo, 26 febbraio 2026 – Anche la seconda puntata del Festival di Sanremo – in cui Carlo Conti è padrone di casa, affiancato da Laura Pausini – ha registrato ascolti buoni ma più bassi rispetto ai numeri degli ultimi quattro anni. La media si attesta sui poco più di 9 milioni di spettatori e il 59,5% di share (nel 2025 era stata di 11,8 milioni pari al 64,6% di share). Stasera via alla terza serata, che partirà con la finale delle ‘ Nuove Proposte ’. Chi sono i co-conduttori. Insieme a Conti e Pausini, per giovedì 26 febbraio, ci saranno il comico Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann e Irina Shayk. La supermodella è al suo esordio assoluto in un programma televisivo nel nostro Paese e inizia la sua carriera in Italia partendo dal palco più importante che si possa immaginare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Ubaldo Pantani sul palco dell’AristonIl cast dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2026 si amplia con un nuovo nome annunciato da Carlo Conti a Che Tempo Che Fa.

La terza serata di Sanremo 2026: chi canta stasera, la scaletta e i co-conduttoriNata in Russia nel 1986, Irina Shayk in oltre vent’anni di carriera ha sfilato per brand come Schiaparelli, Versace, Valentino, Miu Miu e Burberry e all’attivo vanta oltre 150 copertine, di cui 46 ... iodonna.it

Sanremo 2026, anticipazioni terza serata: ospiti, scaletta, chi canta stasera e la nuova classifica (sorprendente)Classifica, scaletta ufficiale, super ospiti e anticipazioni: scopri tutto in anticipo sulla terza serata del Festival di Sanremo 2026. libero.it

Lista in ordine alfabetico. Conduttori Conti e Pausini, co-conduttori Irina Shayk e Ubaldo Pantani. Ospiti: Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Finale delle Nuove proposte, Max Pezzali sulla nave e The Kolors in Piazza Colombo - facebook.com facebook

La guida della 3ª serata di #Sanremo2026 Co-conduttori: Irina Shayk, Ubaldo Pantani Finale delle Nuove Proposte Ospiti: Alicia Keys, Eros Ramazzotti, Paolo Sarullo (spazio bullismo), Fabio De Luigi, Virginia Raffaele Premio alla Carriera: Mogol Suzuki St x.com