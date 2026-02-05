Olimpiadi da Mariah Carey che canta Volare all’inno nazionale con Laura Pausini | ecco come sarà la cerimonia di apertura

La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 si avvicina. Venerdì 6 febbraio, alle 20, la città di Milano e Cortina si preparano a ospitare l’evento che segna l’inizio ufficiale della terza edizione dei Giochi in Italia. Tra le presenze attese, Mariah Carey canterà «Volare» e Laura Pausini interpreterà l’inno nazionale, creando grande attesa tra il pubblico presente e gli spettatori a casa.

È ormai alle porte la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Venerdì 6 febbraio, alle ore 20, prenderà ufficialmente il via la terza edizione dei Giochi in Italia. La cerimonia principale si svolgerà allo Stadio Olimpico di Milano San Siro, mentre eventi e sfilate degli atleti attraverseranno anche Predazzo, Livigno e Cortina d'Ampezzo. L'anteprima dello show mostra un'ellisse al centro del campo, lucida come una pista di pattinaggio, circondata da busti e sculture neoclassiche e da tubetti di colore sospesi che sembrano pronti a colare rosso, giallo e blu sugli spalti, pronti a dare il benvenuto al mondo allo spettacolo olimpico.

