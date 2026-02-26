Quarta conferenza stampa dell'organizzazione del Festival di Sanremo 2026, che si apre con i ringraziamenti per i fiori coltivati nella Città. Immancabile la presenza di Irina Shayk, co-conduttrice della terza serata della manifestazione, che si è presentata in sala stampa con un abito lingerie e fasciata da una pelliccia grigio perla che ha fatto strabuzzare gli occhi perfino a Gianluca Gazzoli. Carlo Conti per lei ha fermato tutto: "Scusate, non è carino farla aspettare. Peraltro è una delle donne più belle al mondo", ha detto il direttore artistico fiondandosi in fondo alla sala per scortarla fino al tavolo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sanremo 2026, la quarta conferenza stampa. Carlo Conti scorta Irina Shayk: “Non è carino farla aspettare”

Sanremo 2026, Carlo Conti cala l’asso: arriva Irina Shayk all’AristonColpo di scena per la terza serata del Festival: la top model russa affiancherà il conduttore dopo il forfait di… Colpo di scena per la terza serata...

Sanremo 2026, Carlo Conti sceglie la top Irina Shayk come co-conduttrice. E arrivano Fogliati e RamazzottiColpo di scena all'Ariston: nella famigerata serata di giovedì, finita al centro della polemica negli ultimi giorni per l'annuncio...

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata; Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Sanremo 2026, i cantanti, le canzoni e gli ospiti. Tutto sul Festival e il programma delle serate; Sanremo 2026, cantanti, ospiti, cover e non solo: tutto quello che c’è da sapere sul Festival.

Festival di Sanremo 2026: i cantanti, le canzoni, gli ospiti, i duetti cover, i conduttori e il programma delle serateDal 24 al 28 febbraio 2026 torna l’appuntamento più atteso della musica italiana: il Festival di Sanremo, la guida completa. superguidatv.it

Belen Rodriguez a Sanremo 2026, la showgirl canta con Samurai Jay: è la quarta volta sul palco dell’AristonIl cantante napoletano l’ha scelta per la serata delle cover, dove si esibiranno in ‘Baila Morena’, ma potrebbe non essere l’unica volta. Che abbia una parte anche in ‘Ossessione’? ilgiorno.it

CARLO CONTI, CHE FASTIDIO “Che fastidio” è il titolo del brano portato a Sanremo 2026 da Ditonellapiaga. E sì… probabilmente diventerà un tormentone, perché è già tra le canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Ma oggi “Che fastidio” lo uso io. E lo ded - facebook.com facebook

La Russa si appella a Carlo Conti per Pucci a Sanremo, Elsa Fornero: "Purtroppo ci stiamo abituando a tutto" #Dimartedì x.com