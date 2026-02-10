Sanremo 2026 Carlo Conti sceglie la top Irina Shayk come co-conduttrice E arrivano Fogliati e Ramazzotti

Carlo Conti ha deciso: Irina Shayk sarà la co-conduttrice di questa edizione di Sanremo. La scelta ha colpito tutti, perché la top model russa si unisce a una serata già al centro delle polemiche. La diretta di giovedì si preannuncia ricca di sorprese, anche con l’arrivo di Fogliati e Ramazzotti. La conferma ufficiale ancora non c’è, ma le voci si fanno sempre più insistenti.

Colpo di scena all’Ariston: nella famigerata serata di giovedì, finita al centro della polemica negli ultimi giorni per l’annuncio di Andrea Pucci come co-conduttore (si è infine ritirato), dovrebbe arrivare come co-conduttrice una top model d’eccezione, ovvero la modella russa Irina Shayk. Carlo Conti avrebbe scelto lei per affiancarlo nella terza serata, in cui come ospite dovrebbe esserci anche Eros Ramazzotti. Confermata la presenza di Pilar Fogliati nella seconda serata, quella del mercoledì. Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice. Il co-conduttore della terza serata non è più Andrea Pucci. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sanremo 2026, Carlo Conti sceglie la top Irina Shayk come co-conduttrice. E arrivano Fogliati e Ramazzotti Approfondimenti su Sanremo 2026 Sanremo 2026, Carlo Conti perde la figlia di Renga e Aurora Ramazzotti Sanremo 2026 si avvicina con entusiasmo, promettendo un'edizione ricca di sorprese e novità. “Contratto firmato”. Sanremo 2026, Carlo Conti: chi è la super co-conduttrice Per Sanremo 2026, si intensifica l’attesa per la conferma della co-conduttrice accanto a Carlo Conti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Sanremo 2026 Argomenti discussi: Carlo Conti annuncia i duetti della serata delle cover di Sanremo 2026: l'omaggio di Patty Pravo a Ornella Vanoni e Fulminacci canta con Francesca Fagnani; Sanremo, Carlo Conti chiama Lillo e Pucci: Saranno co-conduttori del Festival; Sanremo 2026, da Mattarella Carlo Conti, Pausini e i Big di Sanremo; Sanremo 2026: svelati i duetti e le cover. Carlo Conti promette una serata di contaminazioni straordinarie. Sanremo 2026, Tiziano Ferro super ospite alla prima puntata del Festival: il nuovo annuncio di Carlo ContiIl toto-ospiti è finalmente entrato nel vivo: Carlo Conti ha scelto nuovamente Instagram per lanciare la bomba che tutti i fan stavano aspettando. Con un post che ... leggo.it Sanremo 2026, Carlo Conti, Laura Pausini e i Big da Mattarella al Quirinale il 13 febbraioLeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026, Carlo Conti, Laura Pausini e i Big da Mattarella al Quirinale il 13 febbraio ... tg24.sky.it «Finalmente la polemica a Sanremo! Hai capito Carlo Conti… La politica sta litigando per il comico Andrea Pucci, che alla fine ha fatto un passo indietro: va direttamente all'Eurovision. E chi gongola in tutto questo Carlo Conti! Finalmente si parla del Festival - facebook.com facebook L’errore è stato commesso dalla Rai e da Carlo Conti che, ancora una volta, nella rincorsa all’audience hanno scelto per #Sanremo personaggi divisivi e che in passato si sono distinti per affermazioni e messaggi sbagliati. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.