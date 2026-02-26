Sanremo 2026 la classifica parziale della seconda serata premia Paradiso Meta Fedez & Masini ma lo show langue

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026 si sono esibiti 15 dei 30 artisti in gara e a decidere le sorti della classifica provvisoria sono stati il televoto (50%) e la Giuria delle Radio (50%). Il risultato, come da tradizione per queste prime classifiche parziali, è stato annunciato senza un ordine preciso: cinque nomi, tutti con lo stesso “peso”, destinati a mescolarsi con le altre serate prima della graduatoria definitiva. Ma di sicuro, in questo lotto ci sono due seri candidati alla vittoria finale: Tommaso Paradiso. Lda e Aka7even. Nayt. Fedez e Marco Masini. Ermal Meta. Carlo Conti affiancato da Laura Pausini ha accolto Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Classifica Sanremo 2026 seconda serata, top 5: Tommaso Paradiso, LDA-Aka7even, Nayt, Fedez-Masini, Ermal MetaSi è conclusa la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, sul palco 15 dei 30 Big in gara.

