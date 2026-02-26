Si è conclusa la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, sul palco 15 dei 30 Big in gara. Carlo Conti, poco dopo l’1 di notte, ha comunicato la nuova classifica randomica dei cantanti, prima di cedere la linea al DopoFestival. Ecco la top 5: Tommaso Paradiso, LDA & Aka7even, Nayt, Fedez & Masini, Ermal Meta. Rispetto alla prima serata, fuori Fulminacci e Ditonellapiaga, così come Arisa e Serena Brancale (le ultime due si esibiranno nella terza serata, quella giovedì 26 febbraio). Classifica Sanremo 2026, la top 5 della seconda serata Chi si è esibito nella seconda serata Chi canta nella terza serata Come funzionano i voti di giuria e... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Classifica Sanremo 2026 seconda serata, top 5: Tommaso Paradiso, LDA-Aka7even, Nayt, Fedez-Masini, Ermal Meta

Sanremo 2026, i titoli delle canzoni dei Big in gara: da Raf a Fedez & Masini, Ermal Meta, Levante, Patty Pravo, Arisa e Tommaso ParadisoSanremo 2026 è in programma dal 24 al 28 febbraio dell'anno prossimo, ma, di fatto, il Festival comincia già stasera.

Leggi anche: Sanremo pagelle top e flop seconda serata: Fedez e Masini un male (non) necessario (5), Fulminacci clonatelo (9), Nayt fuor d'acqua (5)

Temi più discussi: Dal via alla classifica: la seconda serata di Sanremo 2026 in diretta; Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata; Sanremo 2026, la classifica parziale dopo la seconda serata; Sanremo 2026, seconda serata con televoto per classifica: regolamento, numeri, costi.

Sanremo 2026: i 5 brani più votati nella seconda serataSanremo 2026, anche la seconda serata del Festival è andata in archivio, scopriamo quindi quali sono i 5 brani più votati dal pubblico e dagli esperti presenti all'Ariston. notizie.it

Sanremo 2026, la classifica parziale dopo la seconda serataNel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 hanno votato il pubblico da casa e la giuria delle radio. Questi, in ordine sparso, i cinque cantanti più votati (dei 15 che si sono esibiti ... tg24.sky.it

La classifica dei lettori di All Music Italia su Sanremo 2026 ribalta più di una previsione. Il voto del pubblico incorona Arisa, ridisegna la Top 10 e mette in discussione alcune certezze costruite tra quote e intelligenza artificiale. Un segnale che potrebbe pesare - facebook.com facebook

Da Arisa a Fedez e Masini: ecco la classifica provvisoria della prima serata di Sanremo x.com