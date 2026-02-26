Laura Pausini e il Piccolo coro dell’Antoniano scuotono l’Ariston a Sanremo cantando un inno alla pace | Basta guerre

Durante la serata a Sanremo, la musica si fa portavoce di un messaggio forte e chiaro: un inno alla pace. La scena si apre con un’esibizione coinvolgente, accompagnata da immagini toccanti di zone colpite dai conflitti. La performance si conclude con un richiamo universale alla fine delle ostilità, lasciando il pubblico in silenzio.

Bologna, 26 febbraio 2026 – Uno schermo che proietta in bianco e nero diapositive strazianti di territori devastati dalle guerre. Un'immagine commovente si è stagliata, sul palco dell'Ariston, verso le 21.45, minuto più, minuto meno: ed è quella dei bambini del Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna che, assiepati e composti, hanno cantato, con Laura Pausini, 'Heal the World' di Michael Jackson. Sullo sfondo la scritta "Make music, not war". Un messaggio di pace e un canto di speranza Un momento, voluto e studiato per mandare un messaggio di pace, tenuto 'nascosto' da Carlo Conti fino alla conferenza stampa di questa mattina proprio per preservare l'effetto sorpresa quasi fino all'ultimo.

