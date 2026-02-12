Questa sera sul palco dell’Ariston salgono Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, pronti a sorprendere il pubblico di Sanremo 2026. La notizia ufficiale arriva dal Tg1, dove è stato annunciato che i due artisti saranno i grandi ospiti della serata di giovedì. Domani, invece, sono attesi in visita dal Presidente della Repubblica, un momento che segnerà certamente una tappa importante per la kermesse.

Carlo Conti ha messo a segno un gran colpo internazionale: Alicia Keys ed Eros Ramazzotti insieme per Sanremo 2026. Il direttore artistico ha infatti annunciato che i due artisti si esibiranno insieme sul palco dell’Ariston durante la terza serata, quella di giovedì 26 febbraio, regalando al pubblico un’anteprima mondiale del loro duetto sulle note di L’aurora. Per Eros si tratta di un ritorno celebrativo a 40 anni esatti dalla vittoria con Adesso Tu, inserito nel contesto del suo nuovo Una Storia Importante World Tour, mentre per Keys, vincitrice di ben 17 Grammy, la serata avrà il sapore di un omaggio alle sue radici italiane, legate ai nonni di origine siciliana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Alicia Keys ed Eros Ramazzotti super ospiti a Sanremo 2026". L'annuncio di Conti al Tg1

