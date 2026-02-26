I cambi di scaletta, in tv, sono all’ordine del giorno, ma ce n’è uno che sta facendo particolarmente rumore sul web. È quello che vede protagonisti Achille Lauro e Fedez. A presentare sul palco dell’Ariston il rapper milanese nella seconda puntata andata in onda ieri sera sarebbe dovuto essere Lauro, co-conduttore del secondo appuntamento con il Festival di Sanremo, ma all’ultimo minuto le cose sono cambiate. Perché? Consultando la scaletta Rai della seconda puntata della kermesse, infatti, si legge chiaramente che Carlo Conti e Achille Lauro avrebbero dovuto introdurre la performance di Fedez e Marco Masini, in gara con Male necessario. Nei fatti, però, Laura Pausini ha sostituito Lauro, lasciando qualche dubbio sul motivo di questo cambio dell’ultimo secondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, il ‘giallo’ della scaletta: Achille Lauro doveva presentare Fedez, poi il cambio all’ultimo secondo “per evitare l’incontro”

