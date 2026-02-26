giallo a sanremo con achille lauro che non presenta fedez i motivi dietro al cambio scaletta in extremis

Cambio di scaletta all’ultimo e niente incontro ravvicinato tra Achille Lauro e Fedez: giallo durante la seconda serata di Sanremo 2026. Secondo il programma diffuso dalla Rai, il rapper milanese e Marco Masini, che sono in gara con il brano “Male necessario”, avrebbero dovuto essere introdotti dal cantante di “Perdutamente” e da Carlo Conti. E invece ad affiancare il conduttore romano è stata Laura Pausini. Lauro e Fedez, un tempo amici, avrebbero successivamente litigato. Sarebbe questo il motivo che avrebbe spinto l’organizzazione della kermesse a evitare un contatto davanti a milioni di telespettatori. Sanremo 2026, cambio di scaletta... 🔗 Leggi su Virgilio.it

L’Ariston esplode, c’è vita su Marte, quando entra in scena Achille Lauro. La serata è nel segno del cantante romano: il duetto con Pausini sulle note di 16 marzo, poi il momento più emozionante, quando — in omaggio ai ragazzi di Crans-Montana — interpret - facebook.com facebook

Achille Lauro omaggia le vittime della tragedia di Crans-Montana cantando “Perdutamente”. La canzone è diventata simbolo della tragedia di Capodanno quando la mamma di Achille Barosi, una delle giovani vittime, l’ha cantata ai funerali del figlio Con Laur x.com