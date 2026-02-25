Gianluca Gazzoli il sogno di Sanremo nel giorno del compleanno della mamma | Morta poco tempo fa

In apertura della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 è stato Gianluca Gazzoli a sorprendere (e commuovere). Un conduttore che ha già mostrato di saper fare il suo mestiere alla perfezione durante Sanremo Giovani, ma che si conferma, anche su un palco ambito e difficile come quello dell’Ariston, un gran professionista. Nessuna freddezza, pura emozione che, non senza umanissima titubanza, ha trasmesso al pubblico in studio e a quello a casa. Non un compito facile il suo, quello di aprire la serata con la semifinale delle Nuove Proposte, ma anche il coronamento di un sogno: essere a Sanremo, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. Il suo pensiero e la sua dedica sono andati alla mamma, morta qualche mese fa, alla quale ha dedicato parole piene di dolcezza. 🔗 Leggi su Dilei.it

