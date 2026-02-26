Sanremo 2026 Eros Ramazzotti ospite della terza serata | duetto con Alicia Keys

Eros Ramazzotti sarà protagonista della terza serata di Sanremo 2026, salendo sul palco per un duetto con Alicia Keys. L’artista torna a esibirsi nel Festival a distanza di molti anni dalla vittoria del 1986 con il brano 'Adesso Tu', ripercorrendo così un percorso che ha segnato la sua carriera. La serata vedrà quindi un momento speciale dedicato alla musica e alla collaborazione tra artisti di fama internazionale.

(Adnkronos) – Eros Ramazzotti torna sul palco del Festival di Sarenremo a 40 anni dalla vittoria con il brano 'Adesso Tu', con cui nel 1986 trionfò tra i Campioni. L'artista sarà l'ospite speciale di questa sera, giovedì 26 febbraio, e si esibirà con la star internazionale Alicia Keys per un duetto annunciato come "anteprima mondiale" dal direttore artistico Carlo Conti. Con oltre 55 milioni di dischi venduti nel mondo, Ramazzotti è considerato uno degli artisti italiani di maggiore successo internazionale. Nato a Roma il 28 ottobre 1963, cresciuto nel quartiere di Cinecittà, Eros Ramazzotti muove i primi passi tra calcio e musica. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Novanta milioni di dischi venduti, diciassette Grammy, è tra le cantanti più certificate dalla Recording Industry Association of America del millennio: Alicia Keys sale sul palco di Sanremo per duettare in italiano insieme a Eros Ramazzotti. La cantante, ospite int x.com

Eros Ramazzotti è arrivato a Sanremo accolto da una folla immensa #erosramazzotti #extrafestival #sanremo2026 #radior101 facebook