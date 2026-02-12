Sanremo duetto evento | Eros Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti della terza serata

Nella terza serata del Festival di Sanremo, Eros Ramazzotti e Alicia Keys si esibiranno insieme come super ospiti. La presenza di due grandi nomi della musica mondiale promette di attirare un gran pubblico, anche oltre i confini italiani. La serata si preannuncia ricca di musica e sorprese, con i due artisti pronti a duettare sul palco dell’Ariston.

Sarà un momento di forte richiamo internazionale quello della terza serata del 76° Festival di Sanremo. Sul palco del Teatro Ariston saliranno insieme Eros Ramazzotti e Alicia Keys, per un’esibizione annunciata come anteprima mondiale. A comunicarlo al Tg1 è stato il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, sottolineando come i due artisti si esibiranno per la prima volta dal vivo insieme. Ramazzotti e Keys avevano già collaborato in passato nel celebre brano “L’Aurora”, ma mai si erano ritrovati fianco a fianco sul palco per una performance condivisa davanti al pubblico. Per il cantautore romano l’appuntamento all’Ariston sarà anche l’occasione per celebrare i 40 anni dalla vittoria tra i Campioni con “Adesso Tu”, uno dei brani simbolo della sua carriera e della storia recente del festival. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

