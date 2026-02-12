sanremo 2026 eros ramazzotti e alicia keys sono i super ospiti della terza serata

Questa sera sul palco del Festival di Sanremo 2026 salgono due grandi nomi: Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Sono i super ospiti della terza serata, che promette emozioni e grandi performance. La kermesse, che inizia il 24 febbraio, si conferma come uno degli eventi più attesi dell’anno.

Continuano gli annunci del Festival di Sanremo 2026 al via il prossimo 24 febbraio, dove vedremo anche Eros Ramazzotti ed Alicia Keys. Sanremo 2026, ci saranno anche Eros Ramazzotti ed Alici Keys. I due artisti hanno collaborato per il brano L’Aurora, versione italo-spagnola dell’omonimo brano del 1996, contenuto nell’ultimo album del cantautore capitolino, Una Storia Importante. Nel tg1 delle 20:00 Carlo Conti ha annunciato la presenza della vincitrice di diciassette Grammy Awards e di Ramazzotti nella serata di giovedì 26 febbraio. “Per stasera mi sono messo la giacca perchè l’annuncio è veramente importante: due super ospiti internazionali al Festival Di Sanremo, Eros Ramazzotti ed Alicia Keys . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

