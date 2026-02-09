Ermal Meta in vista di Sanremo 2026 | Andrei all’Eurovision a Gaza un genocidio

Ermal Meta si prepara a tornare a Sanremo 2026, ma non rinuncia a parlare di questioni importanti. Durante un incontro con la stampa, il cantante ha dichiarato che vorrebbe anche partecipare all’Eurovision e ha commentato duramente la situazione a Gaza, definendola un genocidio. La sua voce si fa sentire forte, tra musica e impegno sociale.

Ecco cosa ha raccontato Ermal Metà nell’incontro con la stampa che anticipa la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 e l’uscita del suo nuovo album. Ermal Meta torna in gara al Festival di Sanremo cinque anni dopo la sua ultima volta e, durante l’incontro con la stampa al quale abbiamo partecipato, racconta: « Il primo Sanremo da papà penso che mi porterà a viverlo in modo diverso, c’è un grado di responsabikita in più, parlo di una bambina senza nome e di un popolo senza voce, il modo in cui ho scritto la canzone è stato particolare, ero lì con la chitarra che suonavo come faccio sempre insieme a mia figlia, ogni volta mi invento filastrocche da cantarle, qualche ora prima avevo visto delle immagini pesanti su Instagram e mi ricordo lo sguardo di questa bambina di Gaza che mi ha trafitto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Sanremo 2026 vede il ritorno di Ermal Meta tra i Big, presentando il brano Stella stellina.

