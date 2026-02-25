Ermal Meta a Sanremo 2026 con un nome misterioso sulla camicia | è legato a Gaza

Il cantautore albanese ha preso posizione sulla guerra israelo-palestinese con un inno alla pace dedicato ai bambini di Gaza, come svela perfino il suo look. Uno dei misteri di Sanremo 2026 è legato al nome ricamato sul colletto della camicia di raso indossata da Ermal Meta nella prima serata. Il cantautore albanese, che presenta in concorso il brano Stella Stellina, ha voluto omaggiare le prime vittime del conflitto israelo-palestinese, i bambini, alla sua maniera. Ermal Meta e l'omaggio ai bambini di Gaza In elegante completo blu firmato Trussardi e camicia di raso rosa, a saltare agli occhi durante l'esibizione di Ermal Meta è stata la scritta ricamata sul colletto della camicia: Amal. Il nome, scritto dal cantante di suo pugno e fatto ricamare sul suo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

