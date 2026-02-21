Eddie Brock è pronto per il debutto a Sanremo 2026 dove sarà in gara con il brano Avvoltoi La videointervista

Eddie Brock si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026 con il brano Avvoltoi. La sua presenza al festival segna il suo debutto ufficiale nella competizione musicale più famosa d’Italia. Brock ha annunciato che si esibirà durante la prima serata, portando con sé un pezzo scritto appositamente per l’evento. I fan attendono con curiosità questa performance, che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera. La serata di debutto è prevista tra poche settimane.

(askanews) – Eddie Brock sarà in gara alla 76 edizione del Festival di Sanremo con il brano Avvoltoi, con cui debutta sul palco dell’Ariston. «Allora per me Sanremo innanzitutto significa un grandissimo punto di arrivo e un grandissimo punto di partenza, questo dualismo è bellissimo. Nella mia mente mi mette tanta ansia perché sono voglioso di fare bene, sono anche veramente emozionato del fatto che possa portare la mia musica davanti a molte più persone rispetto a prima. Paure: sì ovviamente perché non sarei umano se non avessi paura di cose nuove. I cambiamenti sono la cosa che mi fanno più paura.🔗 Leggi su Amica.it

