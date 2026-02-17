Eddie Brock Avvoltoi testo del brano in gara a Sanremo 2026
Eddie Brock ha deciso di partecipare a Sanremo 2026 portando il brano Avvoltoi, una ballad che racconta il suo percorso personale. La canzone affronta temi di lotta e rinascita, e già da alcune settimane circolano anticipazioni sul suo testo. Brock ha scelto di condividere questa storia attraverso la musica, sperando di catturare l’attenzione di un pubblico più vasto.
Eddie Brock sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 con Avvoltoi, ballad con cui il cantautore romano si presenta al grande pubblico, ecco il testo. Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi, cantautore romano classe ’97, è stato annunciato tra i nomi dei protagonisti del Festival di Sanremo con Avvoltoi. L’artista, che nel 2026 salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston, sta vivendo un momento speciale, affermandosi come nuova voce originale e potente nel panorama musicale italiano. Il suo singolo Non è mica te è diventato virale su TikTok, social su cui il suono del brano è stato condiviso in 26,8K video, e su Instagram, e conta ad oggi oltre 10,7MLN di stream solo su Spotify. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Sanremo 2026, Eddie Brock canta Avvoltoi. Testo e di cosa parla la canzone
Eddie Brock si esibisce sul palco di Sanremo 2026 con la canzone
Sanremo 2026, Eddie Brock debutta in gara con Avvoltoi
Eddie Brock, giovane cantautore romano classe ’97, si prepara a fare il suo debutto sul palco di Sanremo 2026 con il brano intitolato Avvoltoi.
Eddie Brock - AVVOLTOI | SANREMO 2026
Argomenti discussi: Sanremo 2026, Eddie Brock canta ‘Avvoltoi’: testo e significato della canzone che può stupire il Festival; Avvoltoi di Eddie Brock – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Eddie Brock a Sanremo con Avvoltoi canta l’amore struggente; Sanremo 2026, Michele Bravi torna con Prima o poi: la canzone scelta (anche) grazie alla mamma.
Avvoltoi di Eddie Brock – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026Il cantante romano debutta a Sanremo con una ballata intensa e gridata, interrotta da un assolo di chitarra rock, dedicata a un'amica che sceglie sempre gli amori sbagliati, mentre lui vorrebbe ... sorrisi.com
Sanremo 2026, Eddie Brock canta ‘Avvoltoi’: testo e significato della canzone che può stupire il FestivalEddie Brock debutta a Sanremo 2026 con Avvoltoi, una canzone intensa e pop che racconta l’amore e il dolore, tra vulnerabilità e un finale rock sorprendente. libero.it
| Dalla Seconda Categoria al palco dell’Ariston: è la traiettoria sorprendente di Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi, romano classe 1997, tra i big della prossima edizione del Festival di Sanremo. Un percors - facebook.com facebook
E lei è bellissima ma non è mica il Tour 2026 di Eddie Brock Scopri tutte le date in vendita e Acquista i tuoi biglietti su buff.ly/XkK54AD x.com