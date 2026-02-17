Eddie Brock ha deciso di partecipare a Sanremo 2026 portando il brano Avvoltoi, una ballad che racconta il suo percorso personale. La canzone affronta temi di lotta e rinascita, e già da alcune settimane circolano anticipazioni sul suo testo. Brock ha scelto di condividere questa storia attraverso la musica, sperando di catturare l’attenzione di un pubblico più vasto.

Eddie Brock sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 con Avvoltoi, ballad con cui il cantautore romano si presenta al grande pubblico, ecco il testo. Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi, cantautore romano classe ’97, è stato annunciato tra i nomi dei protagonisti del Festival di Sanremo con Avvoltoi. L’artista, che nel 2026 salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston, sta vivendo un momento speciale, affermandosi come nuova voce originale e potente nel panorama musicale italiano. Il suo singolo Non è mica te è diventato virale su TikTok, social su cui il suono del brano è stato condiviso in 26,8K video, e su Instagram, e conta ad oggi oltre 10,7MLN di stream solo su Spotify. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Eddie Brock, Avvoltoi, testo del brano in gara a Sanremo 2026

Eddie Brock si esibisce sul palco di Sanremo 2026 con la canzone

Eddie Brock, giovane cantautore romano classe ’97, si prepara a fare il suo debutto sul palco di Sanremo 2026 con il brano intitolato Avvoltoi.

Eddie Brock - AVVOLTOI | SANREMO 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.