Sanremo 2026 dal giallo delle foto nuda in copertina al broncio dopo lo show dell’ex Bradley Cooper con Lady Gaga agli Oscar | chi è Irina Shayk co-conduttrice del Festival

Da ilfattoquotidiano.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Irina Shayk torna sotto i riflettori con il suo ruolo di co-conduttrice a Sanremo 2026, tra curiosità e momenti imprevisti. La modella si prepara a calcare il palco del festival, mentre sui social emergono dettagli sulla sua vita privata e professionale. Tra scatti pubblici e dichiarazioni, il suo nome resta al centro dell’attenzione del pubblico e dei media.

“Mia figlia Lea, quando mi vede con la maschera di bellezza, mi dice: ‘Mamma, non ne hai bisogno, tu sei bella dentro”. Quando Irina Shayk raccontava questo a FQMagazine gli italiani e non solo stavano sfogliando il calendario Pirelli 2026 con lei presente nel mese del “Vento”. Bella dentro, sì. Ma anche fuori. Mica c’è nulla di male. I cartelloni di Intimissimi, che l’hanno vista protagonista in lingerie per diversi anni, hanno provocato tamponamenti a catena anche nelle strade con il limite ai 30 orari. No, non c’è trucco, non c’è inganno, non c’è ritocco. Acqua, sapone e Irina. Kazaka (e che altrimenti?), madre insegnante di musica e padre minatore, Irina ha superato i 40 da poco, ma è piuttosto inutile canzonarla per l’età. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sanremo 2026 dal giallo delle foto nuda in copertina al broncio dopo lo show dell8217ex bradley cooper con lady gaga agli oscar chi 232 irina shayk co conduttrice del festival
© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, dal “giallo” delle foto nuda in copertina al broncio dopo lo show dell’ex Bradley Cooper con Lady Gaga agli Oscar: chi è Irina Shayk, co-conduttrice del Festival

Irina Shayk posa nuda prima di Sanremo: le foto senza veli della co-conduttrice del FestivalIrina Shayk sarà la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2026, come si sta preparando? Con delle foto completamente nuda: ecco...

Irina Shayk: chi è la modella russa, ex di Bradley Cooper, che sostituirà Andrea Pucci a Sanremo 2026La bellezza prende il posto delle polemiche, la statuaria top model russa ex di Bradley Cooper sarà la co-conduttrice di Carlo Conti della terza...

Temi più discussi: Sanremo 2026: perché Morgan non sarà (più) sul palco? Giallo nella serata cover; Morgan fuori dal palco di Sanremo: sarà dietro le quinte con Chiello; Sanremo 2026, scoppia il giallo su Laura Pausini: ecco cosa ha detto davvero nel fuori onda; Festival di Sanremo 2026 dal palco alla tavola MICHELIN.

sanremo 2026 dal gialloGiallo a Sanremo: Achille Lauro non presenta Fedez e Marco Masini così come previsto da scalettaPiccolo giallo durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026: Achille Lauro non ha presentato Fedez e Marco Masini così come previsto da scaletta ufficiale. Era uno dei momenti più attesi, so ... tpi.it

sanremo 2026 dal gialloSanremo 2026, cos’è successo tra Achille Lauro e Fedez: il giallo della seconda serata, c’è di mezzo una donna?Un vero e proprio giallo getta benzina sul fuoco del gossip della seconda serata di Sanremo 2026: cos’è successo fra Achille Lauro e Fedez? In teoria nulla, ma è proprio quel nulla che fa alzare il so ... strettoweb.com