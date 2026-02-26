Irina Shayk torna sotto i riflettori con il suo ruolo di co-conduttrice a Sanremo 2026, tra curiosità e momenti imprevisti. La modella si prepara a calcare il palco del festival, mentre sui social emergono dettagli sulla sua vita privata e professionale. Tra scatti pubblici e dichiarazioni, il suo nome resta al centro dell’attenzione del pubblico e dei media.

“Mia figlia Lea, quando mi vede con la maschera di bellezza, mi dice: ‘Mamma, non ne hai bisogno, tu sei bella dentro”. Quando Irina Shayk raccontava questo a FQMagazine gli italiani e non solo stavano sfogliando il calendario Pirelli 2026 con lei presente nel mese del “Vento”. Bella dentro, sì. Ma anche fuori. Mica c’è nulla di male. I cartelloni di Intimissimi, che l’hanno vista protagonista in lingerie per diversi anni, hanno provocato tamponamenti a catena anche nelle strade con il limite ai 30 orari. No, non c’è trucco, non c’è inganno, non c’è ritocco. Acqua, sapone e Irina. Kazaka (e che altrimenti?), madre insegnante di musica e padre minatore, Irina ha superato i 40 da poco, ma è piuttosto inutile canzonarla per l’età. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, dal “giallo” delle foto nuda in copertina al broncio dopo lo show dell’ex Bradley Cooper con Lady Gaga agli Oscar: chi è Irina Shayk, co-conduttrice del Festival

Irina Shayk posa nuda prima di Sanremo: le foto senza veli della co-conduttrice del FestivalIrina Shayk sarà la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2026, come si sta preparando? Con delle foto completamente nuda: ecco...

Irina Shayk: chi è la modella russa, ex di Bradley Cooper, che sostituirà Andrea Pucci a Sanremo 2026La bellezza prende il posto delle polemiche, la statuaria top model russa ex di Bradley Cooper sarà la co-conduttrice di Carlo Conti della terza...

Temi più discussi: Sanremo 2026: perché Morgan non sarà (più) sul palco? Giallo nella serata cover; Morgan fuori dal palco di Sanremo: sarà dietro le quinte con Chiello; Sanremo 2026, scoppia il giallo su Laura Pausini: ecco cosa ha detto davvero nel fuori onda; Festival di Sanremo 2026 dal palco alla tavola MICHELIN.

Giallo a Sanremo: Achille Lauro non presenta Fedez e Marco Masini così come previsto da scalettaPiccolo giallo durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026: Achille Lauro non ha presentato Fedez e Marco Masini così come previsto da scaletta ufficiale. Era uno dei momenti più attesi, so ... tpi.it

Sanremo 2026, cos’è successo tra Achille Lauro e Fedez: il giallo della seconda serata, c’è di mezzo una donna?Un vero e proprio giallo getta benzina sul fuoco del gossip della seconda serata di Sanremo 2026: cos’è successo fra Achille Lauro e Fedez? In teoria nulla, ma è proprio quel nulla che fa alzare il so ... strettoweb.com

Tavolo di lettura della sceneggiatura di A Star is Born: “Come pensavi di cantarla” Gaga: “Più o meno così” Ps- La faccia di Bradley Cooper alla fine… #radiocapitalitaly #ladygaga #amazingvoice #shallow #ladygagafan - facebook.com facebook

Alle 21:10 “Una folle passione” di Susanne Bier con Jennifer Lawrence, Bradley Cooper | All'inizio della Grande Depressione, il ricco imprenditore George Pemberton e la giovane ma tormentata Serena Shaw si lasciano travolgere dall'amore... x.com