Irina Shayk posa nuda prima di Sanremo | le foto senza veli della co-conduttrice del Festival

Irina Shayk si mostra senza veli prima di salire sul palco di Sanremo. La modella ha pubblicato alcune foto in cui si vede completamente nuda, forse per catturare l’attenzione prima della sua apparizione come co-conduttrice nella terza serata del Festival. Le immagini stanno facendo il giro del web, creando già scompiglio tra i fan e gli appassionati della kermesse.

Irina Shayk sarà la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2026. Il Festival di Sanremo 2026 aggiunge un nome internazionale al suo cast: Irina Shayk, la supermodella di fama mondiale, sarà co-conduttrice della terza serata della kermesse, in programma giovedì 26 febbraio sul palco dell'Ariston.

