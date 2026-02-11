Irina Shayk posa nuda prima di Sanremo | le foto senza veli della co-conduttrice del Festival

Da fanpage.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Irina Shayk si mostra senza veli prima di salire sul palco di Sanremo. La modella ha pubblicato alcune foto in cui si vede completamente nuda, forse per catturare l’attenzione prima della sua apparizione come co-conduttrice nella terza serata del Festival. Le immagini stanno facendo il giro del web, creando già scompiglio tra i fan e gli appassionati della kermesse.

Irina Shayk sarà la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2026, come si sta preparando? Con delle foto completamente nuda: ecco gli scatti senza veli.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

