Irina Shayk sarà la nuova co-conduttrice di Sanremo 2026. La modella russa, ex di Bradley Cooper, prenderà il posto di Andrea Pucci nella terza serata. La sua presenza ha già fatto parlare, portando un sorriso tra le polemiche che spesso accompagnano il festival.

La bellezza prende il posto delle polemiche, la statuaria top model russa ex di Bradley Cooper sarà la co-conduttrice di Carlo Conti della terza serata di Sanremo 2026. Eravamo abituati a vederla, sorridente e statuaria, al fianco di Bradley Cooper. Adesso scenderà la scalinata dell'Ariston a fianco di Carlo Conti. Dopo l'uscita di scena tumultuosa del comico Andrea Pucci, sarà Irina Shayk ad affiancare Conti nella conduzione della terza serata di Sanremo, giovedì 26 febbraio. Nata in Russia, a Emanzhelinsk, il 6 gennaio 1986, Irina Shayk, pseudonimo di Irina Valer'evna Šajchlislamova, è una super top model nota per essere stata la prima modella russa in assoluto ad apparire sulla copertina della prestigiosa rivista statunitense Sports Illustrated Swimsuit Issue nel 2011. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Irina Shayk: chi è la modella russa, ex di Bradley Cooper, che sostituirà Andrea Pucci a Sanremo 2026

Approfondimenti su Irina Shayk

Sanremo 2026 si prepara a sorprendere ancora.

Irina Shayk salirà sul palco di Sanremo 2026 come co-conduttrice, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Irina Shayk

Argomenti discussi: Chi è Irina Shayk, la modella che sostituirà Andrea Pucci sul palco dell’Ariston; Irina Shayk a Sanremo, chi è la super modella russa: le sfilate, le storie con Ronaldo e Bradley Cooper, le passerelle; Irina Shayk sarà a Sanremo nel giorno in cui era previsto Andrea Pucci, superospite della prima serata Tiziano Ferro: tutti i nomi; Chi è la bellissima Irina co-conduttrice a Sanremo: la sua storia e i suoi amori.

Irina Shayk: chi è la modella russa, ex di Bradley Cooper, che sostituirà Andrea Pucci a Sanremo 2026La bellezza prende il posto delle polemiche, la statuaria top model russa ex di Bradley Cooper sarà la co-conduttrice di Carlo Conti della terza serata di Sanremo 2026. movieplayer.it

Chi è Irina Shayk la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti e Laura PausiniIrina Shayk, supermodella russa e icona globale della moda, sarà co-conduttrice alla terza serata del Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti e ... alfemminile.com

Irina Shayk sarà la co-conduttrice, accanto a Laura Pausini e Carlo Conti, della terza serata di Sanremo 2026. - facebook.com facebook

Sala contro La Russa: «Mi auguro che la gente non parli come Pucci» | E Irina Shayk salirà sul palco di Sanremo x.com