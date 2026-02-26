Sanremo 2026 i festini bilaterali di Elettra Lamborghini sono ormai un tormentone | la battuta di Virginia Raffaele a Carlo Conti

Durante il Festival di Sanremo 2026, i festini bilaterali di Elettra Lamborghini continuano a catturare l’attenzione del pubblico. La loro presenza ha suscitato diverse discussioni e battute, coinvolgendo anche figure di spicco presenti in trasmissione. La scena si è arricchita di commenti e schermaglie che hanno aggiunto un tocco di ironia alla manifestazione, creando un’atmosfera di curiosità tra gli spettatori.

I festini bilaterali di Elettra Lamborghini sono sempre più un tormentone in questo Festival di Sanremo 2026: anche Virginia Raffaele, ospite della terza serata della kermesse musicale insieme a Fabio De Luigi, gli ha evocato facendo una battuta a Carlo Conti. L'attrice, sul palco dell'Ariston per presentare insieme al collega il film Un bel giorno, prima di inscenare uno sketch con De Luigi ha affermato rivolgendosi a Carlo Conti: "Oggi pomeriggio abbiamo provato un numero con l'orchestra, mentre tu facevi i tuoi festini bilaterali".

