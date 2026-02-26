Irina Shayk si prepara a calcare il palco di Sanremo 2026, attirando l’attenzione dei presenti e di chi segue da casa. La modella sfoggia un look studiato nei minimi dettagli, con un particolare che passa inosservato ma che cattura l’interesse di molti. La sua presenza si fa notare per l’eleganza e la sicurezza, rendendo il suo debutto in questa edizione un momento di grande attesa.

Attesissima a Sanremo 2026, Irina Shayk ha conquistato il palco dell'Ariston e anche i telespettatori. La top model russa luccica in pizzo e abito nero come il 'tooth gem', il gioello dentale che si intravede quando sorride. Un dettaglio passato inosservato in un primo momento. Nel momento in cui ha sorriso a favore di camera, ha rivelato un diamante tra i denti, posizionato tra i due incisivi superiori. Il cosiddetto "brillantino dentale" viene utilizzato da molte star per decorare il sorriso, soprattutto in occasione di eventi importanti. Ma di cosa si tratta? Il tooth gem è una pratica di dentisti e smile designer, è reversibile e indolore e il prezzo varia a seconda del peso e del materiale della pietra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sanremo 2026, come si presenta Irina Shayk: il dettaglio "nascosto"

Durante la terza serata del Festival di Sanremo, Irina Shayk fa il suo ingresso sul palco dell’Ariston scendendo le scale con un abito nero corto in pizzo, salutando in italiano il pubblico e i conduttori Carlo Conti e Laura Pausini. La supermodella russa si dice facebook

Irina Shayk co conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo. @MarcoAlpozzi #lapresse #Sanremo26 #irinashayk x.com