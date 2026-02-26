Sanremo 2026 Codacons accusa Dargen D' Amico e Aperol di pubblicità occulta per colpa del Fantasanremo

Durante il Festival di Sanremo 2026, sono emerse accuse riguardo presunte forme di pubblicità nascosta. Il Codacons ha puntato il dito contro alcuni artisti e marchi coinvolti nel festival, evidenziando possibili violazioni delle norme sulla pubblicità. La vicenda sta attirando l'attenzione, mentre le autorità competenti stanno valutando le segnalazioni ricevute.

Il Codacons ha deciso di presentare un esposto all'Agcom per il fiore con cui il cantante Dargen D'Amico si è presentato sul palco di Sanremo durante la seconda serata. Il fiore è legato ai premi del Fantasanremo, che come spesso accaduto in passato sono sponsorizzati da alcuni famosi marchi. In questo caso, si tratta di Aperol. Il Codacons contro il fiore di Dargen L'associazione dei consumatori Codacons ha presentato un esposto all'Autorità garante per le telecomunicazioni sul fiore arancione portato da Dargen D'Amico sul palco di Sanremo durante la seconda serata. Il Codacons ha chiesto che l'Agcom verifichi se questo comportamento possa essere considerato pubblicità occulta, che il regolamento Rai di quest'anno prevede sia pagata direttamente dall'artista.