Dargen D’Amico a Sanremo 2026 il cantante nel mirino del Codacons per pubblicità occulta

Dargen D’Amico è stato oggetto di attenzione da parte del Codacons in relazione a una presunta pubblicità occulta durante la sua partecipazione a Sanremo 2026. Si tratta di un episodio che ha attirato l’interesse pubblico, portando alla luce possibili pratiche di promozione non dichiarate ufficialmente. La vicenda ha generato discussioni tra gli osservatori e gli addetti ai lavori nel settore musicale.

“E’ Dargen D’Amico il primo cantante di Sanremo 2026 a finire nella trappola della pubblicità occulta“. Lo denuncia il Codacons, che presenta oggi un esposto all’Agcom chiedendo di “aprire una indagine e sanzionare l’artista”. “E che si tratti di un messaggio pubblicitario lo confermano le stesse pagine social di Aperol Italia, azienda che in queste ore sta sponsorizzando su Instagram lo stesso fiore indossato ieri dal cantante, una gerbera arancione, richiamando inoltre proprio l’esibizione di ieri di D’Amico”, rileva ancora il Codacons. “Per tali motivi il Codacons ha deciso di presentare un esposto all’Autorità per le comunicazioni... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dargen D’Amico a Sanremo 2026, il cantante nel mirino del Codacons per pubblicità occulta Sanremo, esposto del Codacons contro Dargen D’Amico: “Pubblicità occulta con il fiore arancione”Prime grane sanremesi È Dargen D’Amico il primo artista dell’ultimo Festival di Sanremo a finire al centro di un’accusa di presunta pubblicità... Chi è Dargen D’Amico, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2026Dargen D’Amico è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026, con il brano Ai Ai. Temi più discussi: Sanremo 2026, Dargen D'Amico con AI AI. Testo e recensione della canzone; Il look di Dargen D'Amico a Sanremo 2026 e l'idea di trasformare il corpo in uno spazio abitato; Dargen D'Amico a Sanremo 2026 con Ai ai: il testo e il significato del brano in gara al Festival; Ai ai, il testo e il significato della canzone di Dargen D’Amico a Sanremo 2026. Dargen D'Amico a Sanremo 2026 con il look della seconda serata propone un esotismo futuristicoTorna sul palco dell'Ariston con la sua AI AI, e anche nell'estetica tessuti tradizionali abbracciano tagli alieni ... vogue.it Esposto ad Agcom dopo l'esibizione di Dargen D'Amico con il fiore arancioneIl Codacons ha segnalato ad Agcom l'esibizione di Dargen D'Amico al Festival di Sanremo 2026: il fiore arancione indossato sul palco sarebbe collegato a un marchio sponsor del Fantasanremo ... notizie.it DARGEN D'AMICO: "SIAMO VICINI ALL'ESSERE CONTROLLATI DALL'AI" "AI AI" è il brano con cui il rapper e cantautore torna in gara al Festival di Sanremo. Leggi tutto https://www.rockol.it/news-757276/sanremo-2026-dargen-d-amico-ai-ai-intervista-vide - facebook.com facebook Serata 2 Dargen D’Amico AI AI #Sanremo2026 x.com