Irina Shayk salirà sul palco di Sanremo 2026 come co-conduttrice, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. La modella russa prenderà il posto di Andrea Pucci nella serata di giovedì 26 febbraio. La sua presenza ha già fatto discutere, creando curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

La modella russa Irina Shayk sarà co-conduttrice al festival di Sanremo. La serata scelta è quella del 26 febbraio, che inizialmente avrebbe dovuto vedere sul palco Andrea Pucci insieme a Carlo Conti. Il conduttore ha confermato la notizia via social, annunciando che Irina Shayk sarà protagonista della serata insieme a Laura Pausini. Irina Shayk co-conduttrice a Sanremo Prima delle polemiche e del successivo ritiro, la serata di giovedì 26 febbraio avrebbe dovuto vedere sul palco – insieme a Conti e Pausini – il comico Andrea Pucci. La Rai non ha però perso tempo e la scelta è ricaduta sulla super modella russa Irina Shayk. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Irina Shayk co-conduttrice di Sanremo 2026, la modella russa scelta sostituisce Andrea Pucci

Approfondimenti su Sanremo 2026

Questa mattina è stato annunciato che Irina Shayk sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2026.

Questa sera a Sanremo Irina Shayk salirà sul palco dell’Ariston come co-conduttrice.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Carlo Conti, 'la super modella Irina Shayk co-conduttrice a Sanremo giovedì sera'; Sanremo 2026, Carlo Conti chiama Nino Frassica: sarà il sostituto di Pucci; Sanremo 2026: news, aggiornamenti, indiscrezioni e novità sul festival della canzone italiana; Ascolti TV di ieri sabato 7 febbraio 2026: C'è Posta per te, The Voice Kids e le Olimpiadi i programmi più seguiti.

Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice della terza serata40 anni, russa, Irina Shayk è una delle modelle più famose al mondo. E' cresciuta in un contesto di estrema povertà nella zona degli Urali ed è rimasta orfana ... lapresse.it

Sanremo, Irina Shayk conduttrice al Festival: quando sarà all'AristonIrina Shayk sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2026, portando sul palco dell'Ariston il fascino internazionale di una delle ... iltempo.it

Carlo Conti, il protagonista della nuova copertina di Vanity Fair, ci consegna un’esclusiva speciale: «Nella serata di giovedì ci sarà la modella Irina Shayk come co-conduttrice». Tra qualche settimana condurrà il Festival di Sanremo ed è già al centro di polemi - facebook.com facebook

Pilar Fogliati co-condurrà la seconda serata di #Sanremo2026, mentre Irina Shayk la terza. Fonte: Sorrisi e Canzoni x.com