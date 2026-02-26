Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, il palco dell’Ariston vedrà la partecipazione di una delle modelle più note a livello internazionale. La co-conduttrice russa ha sottolineato di voler mantenere il focus sulla musica e sull’amore, evitando di discutere di questioni politiche. La sua presenza attira l’attenzione di molti appassionati e fan del festival.

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2026 il palco dell’Ariston ha accoglierà una delle top model più famose e riconoscibili al mondo: Irina Shayk. Scelta personalmente dal direttore artistico Carlo Conti, la modella russa affiancherà il conduttore in una serata che vedrà anche la presenza di Eros Ramazzotti e Alicia Keys come ospiti musicali e di Ubaldo Pantani. Una scelta che ha fatto discutere fin dall’annuncio, non solo per il glamour che Shayk porta con sé, ma anche per il suo passaporto russo, in un momento storico in cui il conflitto tra Russia e Ucraina pesa su ogni palcoscenico internazionale. La domanda era inevitabile. Di. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Irina Shayk, chi è la co-conduttrice russa della terza serata di Sanremo 2026: “Non parlo di politica, qui per celebrare l’amore e la musica”

Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice della terza serataDopo Tiziano Ferro, Carlo Conti annuncia un altro nome importante per il Festival di Sanremo, la supermodella russa Iriyna Shayk.

Leggi anche: Irina Shayk sarà la co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2026: «È un sogno che si avvera»

Temi più discussi: Aspettando Irina Shayk a Sanremo: tutti i look delle modelle sfoderati negli anni sul palco dell'Ariston. Ovvero: quando il Festival è una sfilata di moda; Irina Shayk: lo stile della co-conduttrice del Festival di Sanremo in 7 look favolosi; Chi è Irina Shayk, la top model co-conduttrice a Sanremo 2026; Chi è Irina Shayk: età, altezza, fidanzata, figli, carriera | Sanremo 2026.

Chi è Irina Shayk, la supermodella russa che co-conduce il Festival di Sanremo 2026Stasera al Festival di Sanremo 2026, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini, ci sarà anche Irina Shayk. Scopriamo di più sulla vita ... alfemminile.com

Chi è Irina Shayk, la top model co-conduttrice a Sanremo 2026Dalla povertà in Russia alle passerelle internazionali, ecco la storia della modella scelta da Carlo Conti per l’Ariston ... famigliacristiana.it

La bellezza La co-conduttrice della terza serata di #Sanremo2026 Irina Shayk accolta in sala stampa da Carlo Conti . . #RDSLovesSanremo #news #IrinaShayk - facebook.com facebook

Sanremo, Carlo Conti: “Fa caldo e la gente non sta alla tv”. Irina Shayk: “Mia mamma grande fan di Celentano” x.com