Sanremo 2026 chi è il co-conduttore Ubaldo Pantani dall' imitazione sgradita a Berlusconi al legame con Lapo

Nella terza serata di Sanremo 2026 la quota comicità sarà ricoperta da Ubaldo Pantani, imitatore di svariati personaggi famosi. Da anni veste i panni di Lapo Elkann. I due si sono anche conosciuti di persona e si stimano. Un’altra ‘maschera’ proposta è quella di Pier Silvio Berlusconi che, pare, non sia rimasto molto contento quando è stato imitato. Come ha reagito Pantani? Facendosi una grassa risata. Sanremo 2026: arriva Ubaldo Pantani, l'imitatore senza vocazione Pier Silvio Berlusconi risentito per l'imitazione Imitazione di Lapo Elkann: l'evoluzione del personaggio e il legame con l'imprenditore Sanremo 2026: arriva... 🔗 Leggi su Virgilio.it

