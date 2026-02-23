Sanremo 2026 Ubaldo Pantani co-conduttore al posto di Andrea Pucci | dovrebbe vestire i panni di Lapo Elkann

Ubaldo Pantani sostituisce Andrea Pucci come co-conduttore a Sanremo 2026, portando sul palco il suo personaggio di Lapo Elkann. La scelta deriva dalla necessità di mantenere un tono vivace e originale durante la serata, e Pantani si prepara a interpretare il ruolo con un abbigliamento ispirato allo stile del noto imprenditore. La sua presenza si inserisce nella strategia di rendere l’evento più dinamico e coinvolgente per il pubblico.

A Sanremo 2026 arriva Ubaldo Pantani come conduttore in affiancamento nella terza serata di giovedì 26 febbraio, al posto di Andrea Pucci, autoesclusosi in seguito alle polemiche. L’annuncio è stato fatto a Che tempo che fa: Carlo Conti ha chiesto a Fabio Fazio di portare “il suo Lapo” all’Ariston. Pantani, in studio nei panni di Lapo Elkann, ha accettato l’invito. Sanremo 2026: Ubaldo Pantani co-conduttore della terza serata Il cambio rispetto a Pucci I personaggi di Pantani: da Lapo a Del Vecchio Sanremo 2026: Ubaldo Pantani co-conduttore della terza serata Ubaldo Pantani è atteso a Sanremo 2026 come co-conduttore nella terza serata di giovedì 26 febbraio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

