Carlo Conti a Sanremo 2026 | Poche donne in gara? Sono arrivate da loro meno canzoni Ho scelto i brani indipendentemente da chi li canta

Durante la seconda serata del festival, il direttore artistico ha spiegato che la presenza femminile tra i concorrenti è inferiore perché sono state inviate meno canzoni da parte delle donne. Ha precisato che le scelte sono state fatte in base ai brani ricevuti, senza considerare chi li interpreta, e ha commentato la situazione senza ulteriori analisi.

In realtà, il calo, previsto, non c‘è stato. «Se ci fosse stato, la colpa sarebbe stata mia. Invece siamo cresciuti e il merito non è del Direttore artistico, di questo ne sono certo. Abbiamo aumentato un pochino la quota varietà, ma i fattori sono mille: le partire e le contropartite, Le Ruote e le controRuote. Continuiamo a pedalare con il sorriso sulle labbra». Intanto, prima della puntata del Festival, dice che guarderà la partita della sua Fiorentina alle 18.45, con la speranza che passi il turno. È felicissimo di avere a Sanremo «una delle donne più belle del mondo. Vederla di persona mi fa dire: è ancora più bella che nelle foto. Ogni volta che scenderà dalle scale sarà un momento di spettacolo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

