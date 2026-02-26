Durante una dichiarazione, il direttore artistico di Sanremo 2026 ha spiegato di preferire affidarsi ai rappresentanti eletti, senza esprimere un’opinione chiara sul voto al Referendum sulla Giustizia. Ha aggiunto di non aver ancora deciso se partecipare, sottolineando di preferire mantenere la fiducia nelle scelte fatte dai suoi rappresentanti. La sua posizione ha suscitato alcune reazioni nel settore musicale.

A Sanremo 2026 entra anche il Referendum sulla Giustizia e lo fa tramite una domanda rivolta a Carlo Conti. Il direttore del Festival è stato interpellato da un giornalista, durante la conferenza stampa, sulle intenzioni di voto per il 22 e 23 marzo. “Non sono cose che mi riguardano. Non so se voterò. Quando eleggo delle persone, le eleggo per essere mie rappresentanti, sanno fare il loro lavoro, mi fido di loro e lo devono fare loro”, ha risposto Carlo Conti. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sanremo 2026, Carlo Conti non sa se voterà al Referendum sulla Giustizia: "Eleggo rappresentanti e mi fido"

