Un italiano su due non sa se andare a votare per il referendum sulla giustizia

A meno di un mese dal voto sul referendum sulla riforma della giustizia, molti italiani non sono ancora decisi. Il 22 e 23 marzo, gli elettori devono andare alle urne, ma un sondaggio rivela che quasi un italiano su due non sa se parteciperà alle urne. La domanda principale resta ancora aperta: quanti si presenteranno il giorno delle votazioni?

Il 22 e 23 marzo gli italiani tornano alle urne per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, ma a poche settimane dal voto, il primo dato che pesa non è tanto la scelta tra sì e no, quanto l'incertezza sulla partecipazione: secondo un sondaggio dell'istituto demoscopico Only.

Il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo propone due posizioni contrastanti sulla separazione delle carriere.

Il referendum sulla giustizia ha suscitato diverse reazioni nel panorama politico e culturale.

Barbero spiega le ragioni del “no” al referendum sulla giustizia

Un italiano su due non sa se andare a votare per il referendum sulla giustiziaNella stessa rilevazione c'è anche una istantanea sulle intenzioni di voto ai partiti, la prima dopo il lancio del nuovo partito dell'europarlamentare (ex Lega) Roberto Vannacci, Futuro Nazionale

