Un italiano su due non sa se andare a votare per il referendum sulla giustizia

A meno di un mese dal voto sul referendum sulla riforma della giustizia, molti italiani non sono ancora decisi. Il 22 e 23 marzo, gli elettori devono andare alle urne, ma un sondaggio rivela che quasi un italiano su due non sa se parteciperà alle urne. La domanda principale resta ancora aperta: quanti si presenteranno il giorno delle votazioni?

Il 22 e 23 marzo gli italiani tornano alle urne per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, ma a poche settimane dal voto, il primo dato che pesa non è tanto la scelta tra sì e no, quanto l’incertezza sulla partecipazione: secondo un sondaggio dell’istituto demoscopico Only.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

