Laura Pausini al Festival di Sanremo 2026 sarà lei la co-conduttrice insieme a Carlo Conti | l’annuncio del direttore artistico al Tg1

Laura Pausini, l’artista italiana più premiata a livello internazionale, sarà la co-conduttrice sul palco del Teatro Ariston insieme al direttore artistico Carlo Conti delle cinque serate della 76ª edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2 dal 24 al 28 febbraio. Un ritorno carico di emozione per Pausini, che sale sul palco dell’Ariston per la prima volta in veste di conduttrice, dopo le partecipazioni di inizio carriera nel 1993 e 1994 e sei presenze da superospite tra il 2001 e il 2022. Le parole di Carlo Conti. «Ringrazio Laura per aver accettato subito con entusiasmo il mio invito», ha dichiarato Carlo Conti intervenuto in diretta al Tg1 delle 20. 🔗 Leggi su Open.online

Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo 2026. “Il festival è tutti i miei sorrisi, le mie paure, le mie emozioni” - L’annuncio del direttore artistico Carlo Conti in diretta al Tg1: "L'ho convinta andando sotto casa sua e cantando per trenta giorni di seguito La Solitudine, stonandola" ... msn.com