Sanremo 2026 cala negli ascolti? Colpa del caldo Carlo Conti | Sembra estate alla gente piace stare fuori

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ha registrato una diminuzione degli ascolti, anche se ha mantenuto un buon livello di share. Secondo alcune interpretazioni, il caldo potrebbe aver influenzato la partecipazione del pubblico davanti alla tv, portando a un calo rispetto alle aspettative. La programmazione e le condizioni meteorologiche sembrano aver inciso sulla presenza degli spettatori.

Anche la seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ha registrato un calo degli ascolti, seppur riuscendo a ottenere comunque ottimi risultati in termini di share. La colpa, secondo Carlo Conti, sarebbe anche del caldo primaverile che si sta registrando in tutta Italia in questi giorni, e che porterebbe meno persone a stare davanti alla tv. “Oggi a Sanremo c’è il sole, sembra estate. Io stamattina intorno alle 9.30 mi sono messo a prendere il sole per una decina di minuti in costume, giusto per ravvivare il colore della pelle. Ora capisco perché si abbassi la platea televisiva: il caldo piace a tutti” ha dichiarato nella consueta conferenza stampa il conduttore e direttore artistico della kermesse. 🔗 Leggi su Tpi.it

"Era previsto il calo, perché la seconda cala sempre. Invece è aumentato. Il merito non è del direttore artistico. Di questo ne sono certo". Lo sottolinea sorridendo Carlo Conti in conferenza stampa commentando i dati della seconda serata di Sanremo 2026. " x.com