Sanremo 2026 ironia Conti su ascolti | Sembra estate capisco perché si abbassi platea tv…

(Adnkronos) – "Oggi a Sanremo c'è il sole, sembra estate. Io stamattina intorno alle 9.30 mi sono messo a prendere il sole per una decina di minuti in costume, giusto per ravvivare il colore della pelle. Ora capisco perché si abbassi la platea televisiva: il caldo piace a tutti". Ironizza così il direttore artistico di Sanremo 2036 Carlo Conti, facendo un cenno agli ascolti della seconda serata. "Era previsto il calo, perché la seconda cala sempre. Invece è aumentato. Il merito non è del direttore artistico. Di questo ne sono certo", ha sottolineato aggiungendo: "Gli ascolti sono diminuiti e la colpa è del direttore artistico, lo share è aumentato e il merito non è del direttore artistico". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo, Pilar Fogliati ha debuttato come co-conduttrice. Ha conquistato il pubblico con ironia e sicurezza. Le sue imitazioni hanno reso la serata più leggera e divertente. Sul palco dell’Ariston, Pilar ha scelto un look - facebook.com facebook

#Sanremo2026 "Sanremo è Sanremo, questa frase va detta!", esordisce con la sua proverbiale ironia Pilar Fogliati, co-conduttrice della serata. Davanti a Carlo Conti e Laura Pausini spazio anche ad un personaggio che l'ha resa celebre #Radio1 #Sanrem x.com