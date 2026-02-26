Sanremo 2026 Bresh riporta Genova sul palco del festival

Pausa per il concorrente genovese, Sayf, che mercoledì sera non faceva parte dei quindici cantanti chiamati a esibirsi: tornerà sul palco dell'Ariston stasera Non c'è puntata del Festival di Sanremo 2026 senza un po' di Genova. Anche se nella seconda serata della kermesse, mercoledì 25 febbraio, non si è esibito Sayf, il cantante genovese in gara, a rappresentare il capoluogo ligure ci ha pensato l'ospite Bresh. Bresh, all'anagrafe Andrea Emanuele Brasi, 29 anni, si è esibito sul palco del Suzuki stage, allestito in piazza a Sanremo: tra i suoi successi “La tana del granchio”, il brano che ha portato in gara alla scorsa edizione del festival. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Bresh protagonista della seconda serata al Suzuki Stage di piazza Colombo. Dopo la gara dello scorso anno, torna a Sanremo con “La tana del granchio” e “Introvabile”, segnando un nuovo capitolo del suo percorso artistico. Per il cantautore genovese è - facebook.com facebook

Sanremo 2026, ecco i cantanti che si esibiranno nella seconda e terza serata. Questa sera i co-conduttori sono Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. Ospiti: gli azzurri olimpici e paralimpici. Spazio alle Nuove Proposte. Bresh in Piazza Colombo x.com