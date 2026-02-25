Sanremo 2026 al via ascolti in calo del 7% Conti | Pensavo peggio se prosegue è colpa mia

Alla fine il calo c’è stato. Carlo Conti, presentando la prima serata del Festival di Sanremo aveva detto di non volersi abbattere in caso gli ascolti non fossero stati in linea con l’edizione record del 2025, ricordando di essere rimasto umile anche quando aveva battuto il collega Amadeus. La Rai, da parte sua, aveva invitato a tener conto del valore complessivo del Festival, non valutabile – secondo il ragionamento del servizio pubblico – in base al mero dato numerico. Che, però, non fa comunque sorridere. La prima puntata della kermesse ha registrato 9 milioni e 600mila medi, con uno share del 58%, secondo i dati della total audience. I picchi sono stati in termini di spettatori (15 milioni e 782mila) alle 21.59 – con la presenza sul palco della 105enne Gianna Pratesi che votò Repubblica nel 1946 – e per share (64,5%) alle 01. 🔗 Leggi su Lapresse.it

