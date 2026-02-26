Sanremo 2026 al via la terza serata del Festival | si parte con la finale delle Nuove Proposte poi la gara dei 15 Big

Stasera si apre la terza serata del Festival di Sanremo 2026, con la finale delle Nuove Proposte e la gara dei 15 Big. I presentatori salgono sul palco tra applausi e emozione, pronti a condurre una serata ricca di esibizioni e sorprese. Il pubblico in sala si prepara a vivere un’altra notte di musica e spettacolo, mentre si attendono le performance dei cantanti in gara.

Al via la terza serata del Festival di Sanremo 2026. Dalle scale fanno il loro ingresso Carlo Conti e Laura Pausini, accolti dall’entusiasmo del pubblico in sala. Dopo un vivace scambio di battute, i due aprono ufficialmente la serata introducendo l’attesissima finale delle Nuove Proposte. A presentare i finalisti è Gianluca Gazzoli, che accompagna sul palco i due giovani artisti pronti a contendersi la vittoria: Angelica Bove con il brano Mattone e Nicolò Filippucci con Laguna. Due percorsi artistici differenti, ma uniti dalla stessa determinazione e dall’intensità di un momento decisivo. Conti illustra quindi il meccanismo di votazione: 33% Sala Stampa, TV e Web, 33% Giuria delle Radio e 34% Televoto. 🔗 Leggi su Open.online

SANREMO | Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte del Festival con il brano Laguna. Battuta in finale Angelica Bove in gara con il brano Mattone. Bove ha vinto il premio della Sala Stampa Lucio Dalla per la categoria Nuove Proposte e anche il P facebook

Nicolò Filippucci vince Sanremo Nuove Proposte. #lapresse #Sanremo26 #NicoloFilippucci x.com