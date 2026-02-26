Sanremo 2026 al via la terza serata del Festival | si parte con la finale delle Nuove Proposte poi la gara dei 15 Big

Da open.online 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera si apre la terza serata del Festival di Sanremo 2026, con la finale delle Nuove Proposte e la gara dei 15 Big. I presentatori salgono sul palco tra applausi e emozione, pronti a condurre una serata ricca di esibizioni e sorprese. Il pubblico in sala si prepara a vivere un’altra notte di musica e spettacolo, mentre si attendono le performance dei cantanti in gara.

Al via la terza serata del Festival di Sanremo 2026. Dalle scale fanno il loro ingresso Carlo Conti e Laura Pausini, accolti dall’entusiasmo del pubblico in sala. Dopo un vivace scambio di battute, i due aprono ufficialmente la serata introducendo l’attesissima finale delle Nuove Proposte. A presentare i finalisti è Gianluca Gazzoli, che accompagna sul palco i due giovani artisti pronti a contendersi la vittoria: Angelica Bove con il brano Mattone e Nicolò Filippucci con Laguna. Due percorsi artistici differenti, ma uniti dalla stessa determinazione e dall’intensità di un momento decisivo. Conti illustra quindi il meccanismo di votazione: 33% Sala Stampa, TV e Web, 33% Giuria delle Radio e 34% Televoto. 🔗 Leggi su Open.online

