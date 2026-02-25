Sanremo 2026 la diretta della seconda serata e la scaletta di stasera | si parte con le Nuove Proposte 15 big in gara

Sanremo – Le Nuove Proposte ad aprire la serata. Poi 15 big di nuovo sul palcoscenico. Oggi, mercoledì 25 febbraio, appuntamento con la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Partenza (da scaletta ) alle 20.40, chiusura all'1.15. A fianco di C arlo Conti e Laura Pausini tre nuovi conduttori: l'attrice Pilar Fogliati, Lillo e Achille Lauro. Dal cantante romano anche l’omaggio alle vittime di Crans-Montana con il suo brano "Perdutamente". Sul palco le atlete azzurre medagliate di Milano Cortina. A Fausto Leali sarà consegnato i premio alla carriera. I 15 big sul palco questa sera, in ordine di entrata: Patty Pravo, Lda e Aka 7Even, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Levante, Bambole di Pezza, Chiello, J-Ax, Nayt, Fulminacci, Fedez e Masini, Dargen D'Amico, Ditonellapiaga. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

