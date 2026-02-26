Si avvicina la terza serata del Festival di Sanremo 2026, con un programma che prevede l’esibizione di 15 artisti e la partecipazione di ospiti speciali. La scaletta dettagliata della serata include momenti di intrattenimento e votazioni, con la conclusione prevista intorno all’una e dodici. La serata promette di mantenere alta l’attenzione sul palco e tra il pubblico da casa.

La terza puntata del Festival di Sanremo 2026 è alle porte. Ecco la scaletta, minuto per minuto, della terza serata Nuovo giorno, nuova scaletta. Siamo giunti al giro di boa del Festival di Sanremo 2026. Ieri sera, mercoledì 25 febbraio, si erano esibiti 15 artisti, giudicati, poi, dai voti della giuria delle radio e del televoto. I top 5 in gara? Tommaso Paradiso, Lda & Aka 7even, Nayt, Ermal Metal e Fedez & Masini. Ma cosa dobbiamo aspettarci questa sera? Vediamolo, punto per punto, con la scaletta definitiva della serata. Metà ieri, gli altri oggi. Anche stasera si esibiranno 15 artisti (i restanti, di quelli che non hanno cantato nell'ultima puntata).

Sanremo 2026, la scaletta minuto per minuto della terza serata: l'ordine dei 15 Big, Eros Ramazzotti ospite, Ubaldo Pantani e Irina Shayk co-conduttori. Si apre con la finale delle Nuove Proposte, la fine all'1:12

Il duetto che stiamo aspettando Alicia Keys e Eros Ramazzotti, per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale con "Aurora". #Sanremo2026 #erosramazzotti #aliciakeys

Questa sera Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, super ospiti internazionali del Festival di Sanremo, canteranno per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale. Eros Ramazzotti, partito con il suo tour "Una Storia Importante World Tour", tornerà