sanremo 2026 achille lauro co conduttore della seconda serata

Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Lo ha annunciato Carlo Conti durante il Tg1. L’artista romano salirà sul palco insieme a lui, mentre i dettagli sul suo ruolo sono ancora riservati. I fan aspettano con curiosità, ma per ora l’unica certezza è che Lauro prenderà parte attiva alla manifestazione.

Questa sera durante la diretta del TG1 Carlo Conti è intervenuto per un nuovo atteso annuncio in vista di Sanremo 2026. Il conduttore e direttore artistico ha rivelato Achille Lauro come co-conduttore della seconda serata. Accolto l'appello del direttore Roberto Alessi che aveva chiesto la presenza del cantautore per omaggiare le vittime di Crans Montana. Ormai come da rituale al TG1 Carlo Conti riserva tutte le notizie in anteprima del Festival di Sanremo 2026. L'annuncio di stasera prevede la presenza di Achille Lauro in qualità co-conduttore della seconda serata. Durante la parte dedicata alla kermesse canora è arrivato il servizio dedicato, dove il direttore artistico del Festival ha dichiarato quanto segue: "Vi dico chi sarà il co-conduttore con me e Laura Pausini nella seconda serata, quella di mercoledì sera.

Approfondimenti su Sanremo 2026

Festival di Sanremo co conduttore della seconda serata ACHILLE LAURO

Carlo Conti, rispondendo al direttore di Novella 2000 "Roberto Alessi", alla domanda se Achille Lauro andrà a Sanremo a cantare "Perdutamente", ha risposto: "Mi attivo" #achillelauro #perdutamente #fblifestyle #sanremo #Sanremo2026 - facebook.com facebook