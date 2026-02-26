Sanremo 2026 Achille Lauro è il vero idolo della seconda serata
La seconda serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo viene aperta da Laura Pausini, in inversione di tendenza rispetto al solito ingresso del conduttore di punta che annuncia i suoi compagni di viaggio. “Stasera ti accompagno io”, dice Laura in piena familiarità con Carlo Conti. A dispetto della conduzione piatta della prima serata, lo sprint di esordio di Conti parte in crescita nel tono della voce, e poi si perde. Le nuove proposte uscite dal Festival vedono avanzare in gara Niccolò Filippucci ed Angelica Bove, due giovani che portano avanti la linea melodica del Festival. Pilar Fogliati e Lillo non sortiscono l’effetto ilare che vorrebbero portare al Festival. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Nel corso della seconda puntata, Achille Lauro emoziona prima nel duetto con Laura Pausini e poi con l'omaggio alle vittime di Crans-Montana
Achille Lauro omaggia le vittime di Crans-Montana al Festival di Sanremo 2026. Carlo Conti ha riservato uno spazio nel corso della seconda serata della kermesse canora per ricordare le 40 giovani
