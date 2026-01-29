Achille Lauro sarà co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. L’annuncio è arrivato questa sera durante il Tg1 delle 20, quando Carlo Conti ha ufficializzato la sua presenza sul palco il 25 febbraio. Per ora, Lauro non ha confermato se salirà anche sul palco a cantare: «Comanda Carlo, io sono un umile conduttore, vedremo», ha detto. La scelta sorprende, ma i fan sono curiosi di sapere se si esibirà anche come cantante o solo come conduttore.

Come la star della musica italiana, anche Achille Lauro, del resto, all'Ariston è di casa. La sua prima (memorabile) partecipazione risale al 2019, quando era in gara con Rolls Royce. Poi l'anno successivo, sempre in competizione tra i Big, con Me ne frego, nel 2022 con Domenica, e nel 2025 con Incoscienti giovani. E, fuori gara, sul palco del Festival era stato nel 2021, in qualità di super ospite fisso, e nel 2023 come ospite speciale. Canterà dunque quest'anno? «Comanda Carlo, io sono un umile conduttore, vedremo», ha risposto lui al Tg1. «Vedremo», gli ha fatto eco Conti, «sicuramente farà il co-conduttore con me e con Laura Pausini, per tutta la sera, dall'alto della sua arte, con grande leggerezza e intelligenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sanremo 2026, Achille Lauro sarà co-conduttore della seconda serata

Approfondimenti su Sanremo 2026

Carlo Conti annuncia che Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata di Sanremo 2026.

Carlo Conti ha annunciato al Tg1 che Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata di Sanremo 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

ACHILLE LAURO 'SENZA UNA STUPIDA STORIA' AI TIM MUSIC AWARDS 2025

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo 2026: ospiti Achille Lauro, Luca Argentero e Sabrina Ferilli?; Sanremo 2026, Achille Lauro al Festival ci sarà (e farà venire i brividi). La promessa di Carlo Conti; Sanremo 2026, gli ospiti: Sabrina Ferilli e il duetto a sorpresa, Achille Lauro in coppia con Laura Pausini, il ruolo di Luca Argentero; Achille Lauro a Sanremo 2026 nel ricordo delle vittime di Crans Montana: la scelta di Carlo Conti.

Sanremo 2026, Achille Lauro sarà co-conduttore della seconda serataLo avevamo anticipato per primi: ci sarà anche Achille Lauro sul palco di Sanremo accanto a Carlo Conti. L'artista sarà infatti co-conduttore della seconda serata del Festival, quella del 25 febbraio. vanityfair.it

Achille Lauro co-conduttore di Sanremo 2026 con Carlo Conti e Laura PausiniA dare l’annuncio ufficiale è stato il direttore artistico del Festival in diretta durante il Tg1 delle 20 ... msn.com

Carlo Conti, rispondendo al direttore di Novella 2000 "Roberto Alessi", alla domanda se Achille Lauro andrà a Sanremo a cantare "Perdutamente", ha risposto: "Mi attivo" #achillelauro #perdutamente #fblifestyle #sanremo #Sanremo2026 - facebook.com facebook