cinque ospedali lombardi tra i migliori al mondo secondo la classifica di newsweek

Milano, 25 febbraio 2026 – Niguarda, Humanitas, San Raffaele, Papa Giovanni XXIII e San Matteo. È la cinquina di ospedali lombardi presenti tra i primi otto in Italia secondo la consueta classifica sui migliori nosocomi del mondo, World's Best Hospitals 2026, pubblicata oggi da Newsweek. Nella valutazione sono stati considerati diversi fattori, tra cui i livelli di cura, la qualità della ricerca e la capacità di attrarre professionisti sanitari. Il punteggio finale di ogni ospedale si basa su un sondaggio internazionale online rivolto a medici esperti, e su dati pubblici provenienti da questionari di soddisfazione compilati dai pazienti post-ricovero. Gli italiani in classifica. Niguarda è il primo regionale al 43esimo posto mondiale, 51esima Humanitas di Rozzano, 57esimo il San Raffaele, al 104esimo posto il Papa Giovanni XXIII di Bergamo e al 134esimo il San Matteo di Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

