L’ospedale Morgagni-Pierantoni ha messo in funzione una nuova tomografia computerizzata di ultima generazione. La macchina, arrivata nel reparto di Pneumologia interventistica, permetterà ai medici di fare diagnosi più precise e interventi più sicuri. La struttura si prepara a offrire un servizio più avanzato ai pazienti della zona.

All’ ospedale Morgagni-Pierantoni entra in funzione una nuova tomografia computerizzata di ultimissima generazione destinata al reparto di Pneumologia interventistica. Presentato ieri nel corso di una cerimonia, lo strumento è frutto di un investimento complessivo di 238mila euro, finanziato per 178mila euro dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e per 60mila euro dalla Banca di Credito Cooperativo. "La tradizione pneumologica di questo ospedale è di lunga data – spiega Venerino Poletti, direttore dell’unità operativa –: nato come sanatorio, si è sviluppato nel tempo fino a diventare un centro di riferimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In dono al Morgagni-Pierantoni. Ecco la Tac di ultima generazione

