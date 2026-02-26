Un intervento di “alta complessità” è stato eseguito utilizzando una tecnica mini-invasiva e senza intubazione, con dimissione già il giorno successivo. Questo straordinario risultato è stato raggiunto dalla Chirurgia toracica del policlinico Tor Vergata, diretta dal prof. Vincenzo Ambrogi, dove è stata effettuata una trisegmentectomia polmonare robotica associata a un innovativo approccio anestesiologico non-intubato. È quanto si legge in una nota del policlinico Tor Vergata di Roma. Dettagli dell’intervento e innovazione anestesiologica. “L’operazione ha previsto l’asportazione di tre segmenti polmonari tramite chirurgia robotica, una tecnologia che consente movimenti estremamente precisi, riduce il trauma chirurgico e accelera il recupero – prosegue la nota -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: policlinico Tor Vergata, intervento robotico a polmone senza intubazione, traguardo

Policlinico Tor Vergata: nuova era nella sanità lazialeCosa: Il Policlinico Tor Vergata diventa ufficialmente Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il SSN.

Policlinico Tor Vergata diventa azienda ospedaliera universitaria integrata a Ssn(Adnkronos) – E’ ufficiale: il Policlinico Tor Vergata è azienda ospedaliera universitaria integrata con il Ssn in Italia.

Temi più discussi: Mal di schiena, al Sant’Andrea una terapia innovativa con ultrasuoni focalizzati senza anestesia; Sfilata delle Farfalle: al Policlinico Tor Vergata; Per persone obese rischio fino all'85% superiore di infarti e ictus; L'ortopedia si riconferma protagonista al policlinico Campus bio-medico.

Sanita’: policlinico Tor Vergata, intervento robotico a polmone senza intubazione, traguardoUn intervento innovativo al policlinico Tor Vergata segna un progresso nella chirurgia toracica mini-invasiva. romadailynews.it

Roma. Al Policlinico Tor Vergata il certificato di primo livello secondo il modello Federsanità di gestione del rischio in sanitàIl Policlinico Tor Vergata è la prima azienda universitaria ad alta complessità ad aver adottato il Modello come risposta al bisogno e al diritto dei cittadini-pazienti alla sicurezza delle cure. quotidianosanita.it

A Tor Vergata intervento robotico a polmone senza intubazione, 'un traguardo'. 'Unico nel suo genere, nuova frontiera per i pazienti fragili' #ANSA x.com

Il nostro Ateneo, in collaborazione con il Policlinico Tor Vergata e la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, promuove dal 2 al 27 marzo “Campus Visivo”, un programma di salute e prevenzione dedicato alla comunità studentesca. L’iniziativa offre: Vi - facebook.com facebook