Napoli le mani del clan sull' ospedale Anche un avvocato in cella | ecco la vecchia gestione del San Giovanni Bosco

Tre uomini sospettati di legami con un clan malavitoso e un avvocato sono finiti in carcere per aver gestito illegalmente l’ospedale San Giovanni Bosco. Le indagini hanno scoperto che avevano organizzato un sistema di truffe e falsi sinistri, usando la struttura come base operativa. Le attività illecite coinvolgevano anche falsificazioni di documenti e manovre finanziarie. La polizia ha sequestrato documenti e dispositivi elettronici durante le perquisizioni.

Tre presunti esponenti del clan Contini e un avvocato (parliamo di S.D.A.) avevano trasformato il San Giovanni Bosco in una sorta di centrale delle truffe e dei falsi sinistri in nome e per conto della camorra di Vasto-Arenaccia. Sono quattro gli arresti al termine delle indagini dei finanzieri del nucleo di polizia economica e finanziaria sotto il coordinamento del pm Alessandra Converso e dell'aggiunto Sergio Amato e dei carabinieri del comando provinciale di Napoli. Una inchiesta che punta i riflettori su quella che è stata in passato la gestione dell'ospedale San Giovanni Bosco, fortunatamente rilanciato verso una gestione differente e lontana dagli interessi della camorra.